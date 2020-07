Pratica di Mare, la Nova Lavinium ed il comune di Pomezia non adempiono all’ordinanza del TAR (Di giovedì 23 luglio 2020) Nuovo gravissimo episodio inerente la chiusura del Borgo di Pratica di Mare. Sia la Nova Lavinium, sia il comune di Pomezia non hanno dato attuazione all’ordinanza cautelare num. 4874 emessa dal TAR il 20 luglio scorso, nella parte inerente l’obbligo di rimozione del cancello che da quattro anni sbarra l’accesso al Borgo di Pratica di Mare. Si aggrava la posizione del comune di Pomezia che, nel contravvenire a quanto ordinatogli dal tribunale, sta deliberatamente disattendendo la legge. Questi i fatti. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in seguito alla camera di consiglio dello scorso 17 luglio 2020, ha confermato con una propria ordinanza, immediatamente efficace, la validità ... Leggi su ilcorrieredellacitta

