Pensione a 57 anni di età con quanti contributi? (Di giovedì 23 luglio 2020) Il nostro sistema previdenziale permette di accedere alla Pensione anticipata anche con 57 anni di età con requisiti particolari oppure esistono altre misure che prevedono l’accesso solo con l’anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica. Queste misure sono previste nelle pensioni news del 2020, analizziamo i requisiti rispondendo ad un nostro lettore. Pensione a 57 anni di età Un lettore ci chiede: “Buonasera, volevo sapere quanti anni mi mancano per andare in Pensione. A giugno 2020 sono 39 anni di contributi e sempre nel 2020 sono 57 anni di età. Grazie” Lei può accedere alla Pensione ... Leggi su notizieora

