"No al debito, sì ai prestiti alle imprese": Paolo Becchi detta la linea a Giuseppe Conte (Di giovedì 23 luglio 2020) Siamo onesti. L'accordo sui 750 miliardi di Recovery Fund dal punto di vista puramente finanziario non è una totale fregatura per noi, perché prima l'Italia doveva versare ogni anno alla Ue più di quello che riceveva e ora riceverebbe indietro in pratica i soldi che versa, rimanendo in pari. Inoltre se si finanzia col Btp a 10 anni, ad esempio, paga un 1,3%, mentre con questo fondo ci sono circa 127 miliardi con tasso vicino a zero. Il governo risparmia qualche miliardo ogni anno. La Ue non aveva altra scelta: se non iniziava ad emettere debito in comune - in pratica gli eurobond di Tremonti sotto falso nome - la Bce per evitare un crac dei Btp e dell'euro avrebbe dovuto comprare altri 750 miliardi o forse 1.000 miliardi di titoli di Stato per cui alla fine sarebbe arrivata a detenere la metà dei Btp in circolazione. Alla fine non avrebbe ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : debito sì G20: forte contrazione economia, allo studio estensione congelamento debito emergenti Il Sole 24 ORE Calcio, l’U.S. Agropoli: formalizzata l’iscrizione al campionato

La somma accreditata all’U.S.Agropoli permetterà anche il pagamento dell’ultimo debito che i delfini hanno con un loro ex tesserato, ovvero l’allenatore Gianluca Procopio. «Oggi l’U.S.Agropoli è ...

Lagarde: “Europa ha superato test”

Roma, 23 lug. – “Una delle caratteristiche più importanti di qualsiasi politica efficace è la sua capacità di adattarsi a circostanze impreviste e ridefinire il significato della solidarietà. Nella su ...

