Milan, Pioli su Ibrahimovic: “giocatore eccezionale. Ma non so se vuole continuare” (Di giovedì 23 luglio 2020) Pioli e Ibrahimovic sono stati il duo capace di risollevare le sorti del Milan che oggi, dopo una clamorosa rimonta, punta addirittura al quinto posto. Il primo è stato confermto anche per l’anno prossimo, il secondo non acora. Proprio sul futuro di Ibra si è espresso in conferenza stampa Stefano Pioli dichiarando: “è stato eccezionale sotto tutti i punti di vista. Bisogna capire se c’è la volontà di continuare assieme, ma ora dobbiamo rimanere concentrati, fino al 2 agosto, poi ci sarà il tempo per fare tutte le valutazioni del caso. Confermare in blocco questo gruppo? La cosa più importante è la continuità e da proprio da questo bisogna ripartire“.L'articolo Milan, Pioli su ... Leggi su sportfair

