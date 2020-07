Milan-Atalanta, l’arbitro sarà Daniele Doveri (Di giovedì 23 luglio 2020) Sarà Daniele Doveri ad arbitrare la sfida fra Milan e Atalanta, anticipo della diciassettesima giornata di ritorno di Serie A 2019/2020 in programma venerdì 23 luglio al Meazza. Il giudice di gara della sezione di Roma 1 sarà in compagnia degli assistenti Schenone e Vivenzi, Manganiello il quarto uomo. Al Var ci saranno invece Mariani e Ranghetti. Doveri ha già arbitrato due partite del Milan in questo campionato, con i rossoneri che in entrambe le occasioni sono stati sconfitti: 0-2 nel derby d’andata con l’Inter e 1-2 col Genoa prima del lockdown. Tre invece i precedenti stagionali con l’Atalanta: lo scorso 1 settembre Dea battuta in casa dal Torino per 3-2, poi le vittorie a Brescia per 3-0 il 30 novembre e il 2 luglio ... Leggi su sportface

