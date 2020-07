Meteo, arriva il peggio con TEMPORALI localmente violenti e GRANDINE (Di giovedì 23 luglio 2020) Sta cedendo l’anticiclone sul Nord Italia, quale conseguenza del pressing derivante da impulsi instabili d’origine atlantica che tendono ad abbassarsi di latitudine. Un primo passaggio temporalesco più incisivo ha colpito la Valle Padana, con fenomeni intensi per via di contrasti termici molto acuti. Aria caldo-umida è infatti ancora presente nei bassi strati, apportata dall’anticiclone delle Azzorre, con parziale contributo africano, degli ultimi giorni. Le alte temperature e l’afa costituiscono la fonte essenziale per dare vita a quei TEMPORALI capaci di innescare fenomeni anche violenti. Il Nord Italia si va a trovare in quella fascia di confluenza fra masse d’aria diverse. In quota si fa infatti ficcante l’azione più fresca delle correnti legate al flusso instabile atlantico e ci sono ... Leggi su meteogiornale

