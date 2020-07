Mes e stato d'emergenza dividono la maggioranza. Via libera a nuovo deficit (Di giovedì 23 luglio 2020) Zingaretti insiste sull'adozione del meccanismo di stabilità, a cui si oppone il M5s. Leu chiede una linea univoca del governo. Italia Viva minaccia di mettersi di traverso sulla riforma elettorale Leggi su tg.la7

borghi_claudio : @cantiniere72 @andre_1995__ Mai votato per il mes. Mai stato giorgetti relatore per il mes. Lega unico partito ad a… - Valnao : RT @TroianoMassimo1: Dopo i risultati disastrosi della Grecia nessuno altro Stato in Europa si azzarda ad accedere al #Mes compreso l’Itali… - BiwiMobu : RT @TroianoMassimo1: Dopo i risultati disastrosi della Grecia nessuno altro Stato in Europa si azzarda ad accedere al #Mes compreso l’Itali… - Majden3 : RT @TroianoMassimo1: Dopo i risultati disastrosi della Grecia nessuno altro Stato in Europa si azzarda ad accedere al #Mes compreso l’Itali… - DarioLob_ : RT @ilrisolutoreIT: E mentre Guido urlava per la forte preoccupazione riguardo lo stato di molte famiglie italiane una lugubre sinistra eur… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes stato Mes e stato d'emergenza dividono la maggioranza. Via libera a nuovo deficit TG La7 Fase 3, Uil: utilizzare i 37 miliardi del Mes

Per il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, "l`Italia deve assolutamente utilizzare i 37 miliardi del MES per la sanità ... questa opportunità per sterili posizioni ideologiche sarebbe ...

Mes, Alessandro Sallusti durissimo con Salvini e Meloni: "Certe baracconate lasciamole al M5s"

I duecento miliardi del Recovery Fund li abbiamo portati a casa, ora mancano solo i 37 del Mes. È questo il pensiero di Alessandro Sallusti che ribadisce, ancora una volta, la necessità di prendere so ...

Per il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, "l`Italia deve assolutamente utilizzare i 37 miliardi del MES per la sanità ... questa opportunità per sterili posizioni ideologiche sarebbe ...I duecento miliardi del Recovery Fund li abbiamo portati a casa, ora mancano solo i 37 del Mes. È questo il pensiero di Alessandro Sallusti che ribadisce, ancora una volta, la necessità di prendere so ...