Manuel Bortuzzo, pena ridotta a 14 anni e 8 mesi per gli aggressori (Di giovedì 23 luglio 2020) Condanna a 14 anni e 8 mesi per gli aggressori di Manuel Bortuzzo. La sentenza della Corte d’Appello. Processo Manuel Bortuzzo,pena ridotta agli aggressori. Al termine del processo di primo grado che si era è svolto con la formula del rito abbreviato, gli aggressori di Manuel Bortuzzo erano condannati a sedici anni di reclusione. Condanna ridotta in Appello a 14 anni e 8 mesi. L’accusa, in occasione del Processo di primo grado, aveva chiesto venti anni proponendo che fossero prese in considerazione la premeditazione oltre che l’aggravante legata a ... Leggi su newsmondo

Corriere : Manuel Bortuzzo, 14 anni e 8 mesi in appello ai due aggressori che spararono al nuotatore 20enne - Corriere : Manuel Bortuzzo, 14 anni e 8 mesi in appello ai due aggressori che spararono al nuotato... - MediasetTgcom24 : Manuel Bortuzzo, pena ridotta in Appello: 14 anni e 8 mesi agli aggressori #ManuelBortuzzo - NewsMondo1 : Manuel Bortuzzo, pena ridotta a 14 anni e 8 mesi per gli aggressori - AddeoAntonella : RT @Corriere: Manuel Bortuzzo, 14 anni e 8 mesi in appello ai due aggressori che spararono al nuotatore 20enne -