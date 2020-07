L’inadeguatezza macroeconomica dell’UE (Di giovedì 23 luglio 2020) di Luca Pinasco. Una politica economica, monetaria o fiscale che sia, per aver effetto deve essere tempestiva, cioè deve essere capace di provocare nell’economia uno shock di senso opposto rispetto, ad esempio, alla crisi economica che mira a contrastare. Questo basterebbe per accertare la totale inadeguatezza delle capacità di risposta delle istituzioni europee. Si pensi che dopo la crisi del 2007, governo americano e Federal Reserve avviarono politiche espansive già nel 2008. La Bce invece ha avviato un primo intervento nel 2012 (5 anni dopo la crisi) per poi potenziarlo nel 2015. Tra l’altro in un folle contesto dove la Commissione Europea predicava politiche pro-cicliche di austerità. Oggi accade più o meno la stessa cosa. Mentre tutti i paesi normali del mondo sviluppato al di fuori della UE sono intervenuti tempestivamente, noi ... Leggi su ilparagone

