L’immagine di De Crescenzo usata in rappresentanza della Lega in Campania. La furia di Marisa Laurito: “Chi plagia Luciano non è un uomo” (Di giovedì 23 luglio 2020) L’accostamento della memoria di De Crescenzo al simbolo della Lega ha scatenato numerose polemiche. La rabbia di Marisa Laurito contro l’esponente leghista Severino Nappi: “Gli vorrei tanto chiedere se davvero conosce la filosofia di Luciano De Crescenzo”. L’esponente della Lega in Campania, Severino Nappi, ha pubblicato una foto e una citazione dello scrittore De Crescenzo: … L'articolo L’immagine di De Crescenzo usata in rappresentanza della Lega in Campania. La furia di Marisa Laurito: ... Leggi su newnotizie

