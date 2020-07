Io e te, Iva Zanicchi: ‘La mia voce non la sentirete più a Sanremo, ho sofferto’ (Di giovedì 23 luglio 2020) Ospite di Pierluigi Diaco nel programma di Rai1 Io e te, Iva Zanicchi torna sulla questione Sanremo. L’anno scorso aveva fatto appelli per poter partecipare come conorrente o ospite per festeggiare i 50 anni di Zingara, ma si è concluso con un nulla di fatto. Adesso Iva ha tirato i remi in barca e lo annuncia senza risparmiare qualche polemica: “Ho tanti anni, fino all’anno scorso io volevo, desideravo, speravo, ho mosso tutti perché volevo andare a Sanremo, sono nata lì, ho vinto 50 anni fa con “Zingara”, poi con “Non pensare a me”, avevo una canzone di Bacalov, volevo andare, adesso, parlo agli organizzatori, ai potenti, quelli un po’ nascosti ma che comandano: state tranquilli, io non ci voglio più venire, Iva Zanicchi non ci viene più ... Leggi su tvzap.kataweb

