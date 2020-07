Insistenti voci sull’esonero di Sarri: Pochettino alla Juve con il toscano out dopo il “no” al Barcellona (Di venerdì 24 luglio 2020) Ci sono voci Insistenti sul possibile esonero di Sarri dalla Juventus, come avviene praticamente da mesi in seguito ad ogni sconfitta dei bianconeri. dopo l’inatteso KO di Udine nel giorno in cui la Vecchia Signora avrebbe potuto conquistare il suo nono scudetto consecutivo, la squadra è letteralmente venuta meno nel secondo tempo, vanificando il vantaggio ottenuto con il bel tiro dalla distanza di De Ligt. In serata ha preso piede addirittura il solito hashtag #SarriOut su Twitter e Facebook, con relative voci su Pochettino. Rumors sull’esonero di Sarri con Pochettino in pole position per la Juve Due le cose sulle quali ragionare con tutti coloro che ... Leggi su bufale

clikservernet : Insistenti voci sull’esonero di Sarri: Pochettino alla Juve con il toscano out dopo il “no” al Barcellona - Noovyis : (Insistenti voci sull’esonero di Sarri: Pochettino alla Juve con il toscano out dopo il “no” al Barcellona) Playhi… - casjdean : @marco171292 Se gliela dessero non mi dispiacerebbe per nulla, anzi. Però non so, perché comunque le voci di mercat… - sebastiano_lav : Sempre più insistenti le voci che danno per fatto l’inserimento di un GP a #Imola nel Mondiale di #Formula1 2020. D… - PassioneGOL : Sembra che sia davvero questione di giorni, si legge del prossimo fine settimana, per definire il passaggio di… -

Ultime Notizie dalla rete : Insistenti voci Insistenti voci sull’esonero di Sarri: Pochettino alla Juve con il toscano out dopo il “no” al Barcellona Bufale.net Milan, rinnovo Pioli: la foto ufficiale della firma del contratto

Stamattina Stefano Pioli si è recato a Casa Milan per firmare il rinnovo di contratto con il club rossonero. I risultati positivi e le buone prestazioni della squadra gli hanno fatto ottenere un prolu ...

Fable: il ritorno è ufficiale, ecco il trailer di annuncio

Gli svariati rumor e le insistenti voci di corridoio su un nuovo capitolo della saga di Fable sono state ricorrenti nel corso degli ultimi anni, e finalmente ci siamo, il nuovo capitolo della saga RPG ...

Stamattina Stefano Pioli si è recato a Casa Milan per firmare il rinnovo di contratto con il club rossonero. I risultati positivi e le buone prestazioni della squadra gli hanno fatto ottenere un prolu ...Gli svariati rumor e le insistenti voci di corridoio su un nuovo capitolo della saga di Fable sono state ricorrenti nel corso degli ultimi anni, e finalmente ci siamo, il nuovo capitolo della saga RPG ...