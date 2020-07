I vulcani di Napoli e i piani di evacuazione. Quali strategie possibili? (Di giovedì 23 luglio 2020) L’area vulcanica napoletana, con Vesuvio, Campi Flegrei ed Ischia, racchiude il più alto rischio vulcanico al mondo, con circa 3 milioni di persone che vivono a meno di 20 km da una possibile bocca eruttiva. Non è sostenibile – né economicamente né socialmente – ipotizzare una evacuazione massiccia ed improvvisa qualora si presenti un rischio imminente di eruzione. L’unica strategia possibile è programmare una evacuazione progressiva e scoraggiare, nelle aree a rischio, la residenzialità. Un nuovo lavoro dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e del CNR, pubblicato sulla rivista Natural Hazard and Earth System Sciences, della European Geoscience Union, definisce i problemi e le linee da seguire per mitigare tale rischio partendo ... Leggi su ilnapolista

