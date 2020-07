Guendalina Tavassi lato B in bella mostra mentre prende il sole in barca: «La regina di Capri!» (Di giovedì 23 luglio 2020) L’ex gieffina Guendalina Tavassi ha deciso di regalarsi qualche giorno di relax nella bellissima isola di Capri. Poche ore fa la showgirl ha pensato bene di condividere questa sua nuova avventura estiva con i suoi numerosi followers (ben un milione) attraverso un post su Instagram decisamente “bollente”. Il lato B di Guendalina Tavassi in bella mostra mentre prende il sole ha causato diversi capogiri ai suoi ammiratori, i quali hanno apprezzato moltissimo lo scatto. Il post social della showgirl in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti. Per i suoi fan è impossibile ignorare uno spettacolo della natura del genere. Leggi anche –> Guendalina ... Leggi su urbanpost

L’ex gieffina Guendalina Tavassi ha deciso di regalarsi qualche giorno di relax nella bellissima isola di Capri. Poche ore fa la showgirl ha pensato bene di condividere questa sua nuova ...

