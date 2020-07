Ghislaine Maxwell – Il giudice autorizza il rilascio di documenti precedentemente secretati (Di giovedì 23 luglio 2020) Pronuncia favorevole del giudice di Manhattan a favore del rilascio di materiale relativo a una causa civile vecchia di anni contro Ghislaine Maxwell, da utilizzare nel suo attuale processo in cui si trova ad affrontare le accuse di abusi sessuali su minori. Pare che il materiale sigillato contenga i nomi di persone influenti che hanno avuto contatti e viaggiato con il defunto Jeffrey Epstein, il predatore sessuale condannato con cui Ghislaine ha lavorato per anni e che è accusato di aver abusato di donne e minori. Maxwell, che è “ospite”, senza possibilità di rilascio su cauzione in una prigione di New York da quando è stata arrestata all’inizio di questo mese, ha sostenuto, attraverso i suoi avvocati, che le ... Leggi su databaseitalia

Lele748 : RT @TrudyElliot: Un giudice oggi ha ordinato l'apertura di una vasta tranche di documenti relativi a Jeffrey #Epstein, che potrebbero far l… - Adamons : RT @TrudyElliot: Un giudice oggi ha ordinato l'apertura di una vasta tranche di documenti relativi a Jeffrey #Epstein, che potrebbero far l… - Giulia20711405 : RT @TrudyElliot: Un giudice oggi ha ordinato l'apertura di una vasta tranche di documenti relativi a Jeffrey #Epstein, che potrebbero far l… - Sara58895774 : RT @TrudyElliot: Un giudice oggi ha ordinato l'apertura di una vasta tranche di documenti relativi a Jeffrey #Epstein, che potrebbero far l… - Cgb10251692 : RT @TrudyElliot: Un giudice oggi ha ordinato l'apertura di una vasta tranche di documenti relativi a Jeffrey #Epstein, che potrebbero far l… -

Ultime Notizie dalla rete : Ghislaine Maxwell Donald Trump ha fatto gli auguri a Ghislaine Maxwell Il Post Epstein, in vendita le case di New York e Palm Beach

NEW YORK - Finiscono sul mercato le sontuose dimore di Jeffrey Epstein a New York e a Palm Beach, protagoniste dei molti dei festini a base di abusi sessuali organizzati dal finanziere newyorchese e d ...

Donna stuprata al parco Monte Stella a Milano, in carcere un 24enne: "Preso grazie al Dna"

Maddaloni, il mago Ermes arrestato per violenza sessuale: ha drogato e stuprato una cliente I carabinieri hanno arrestato il "mago Ermes", al secolo Vincenzo Di Monda, 66enne di Santa Maria a Vico (Ca ...

NEW YORK - Finiscono sul mercato le sontuose dimore di Jeffrey Epstein a New York e a Palm Beach, protagoniste dei molti dei festini a base di abusi sessuali organizzati dal finanziere newyorchese e d ...Maddaloni, il mago Ermes arrestato per violenza sessuale: ha drogato e stuprato una cliente I carabinieri hanno arrestato il "mago Ermes", al secolo Vincenzo Di Monda, 66enne di Santa Maria a Vico (Ca ...