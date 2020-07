Frosinone-Benevento in tv: data, orario e come vederla in streaming Serie B 2019/2020 (Di giovedì 23 luglio 2020) Alle 21:00 di venerdì 24 luglio Frosinone e Benevento scenderanno in campo in occasione della trentaseiesima giornata di Serie A 2019/2020. Le due squadre sono pronte a scendere in campo con l’obiettivo dei tre punti. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva in tv e su ogni dispositivo su Dazn mentre Sportface.it vi offrirà una diretta testuale a partire dal primo minuto di gioco. Leggi su sportface

IamCALCIO : Mister #Inzaghi, allenatore del #Benevento, ha parlato in conferenza stampa della prossima sfida contro il Frosinon… - Giulian02503460 : RT @Frosinone1928: ?? STAGIONE 19/20 ? FROSINONE - BENEVENTO ?? SERIE B - EPISODIO 36 DI 38 Un finale da vivere! ???? - Frosinone1928 : ?? STAGIONE 19/20 ? FROSINONE - BENEVENTO ?? SERIE B - EPISODIO 36 DI 38 Un finale da vivere! ???? - NTR24 : Frosinone-Benevento, i convocati di Inzaghi: out Volta, Viola e Letizia - TV7Benevento : FROSINONE-BENEVENTO. I CONVOCATI DI MISTER INZAGHI... -