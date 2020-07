Ex di Cristiano Ronaldo acquista una squadra di calcio cilena (Di giovedì 23 luglio 2020) Che Cristiano Ronaldo non fosse uno "stinco di santo" si sapeva. La stessa sua ex, Irina Shayk aveva confessato di sentirsi continuamente tradita dal portoghese durante la loro relazione. Daniella Chavez modella di Playboy ha confermato di essere stata a letto con l'attaccante della Juventus nel periodo in cui era legato sentimentalmente alla modella russa. La prorompente Daniella ha adesso investito nel calcio acquistando una squadra cilena di terza divisione. Poi la promessa: "Li porterò nel massimo campionato di calcio cileno". Ex di Cristiano Ronaldo acquista una squadra di calcio cilena ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

