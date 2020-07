Everwild si mostra in un nuovo trailer (Di giovedì 23 luglio 2020) Come in molti sospettavano, il nuovo titolo di Rare Everwild si è mostrato durante gli Xbox Games Showcase con un nuovo trailer.Il video dura un paio di minuti e ci mostra alcune sezioni di gioco, purtroppo ancora nulla sul lato gameplay in quanto gli stessi sviluppatori hanno affermato che le idee legate alle meccaniche di gioco sono ancora in fase embrionale. Di seguito trovate il video. Everwild sarà disponibile su PC ed Xbox One.Leggi altro... Leggi su eurogamer

