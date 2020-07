Evento Xbox Series X oggi 23 luglio: link diretta streaming dalle 18:00, i giochi più attesi (Di giovedì 23 luglio 2020) Finalmente ci siamo, il grande giorno di Xbox Series X è finalmente arrivato. No, non ci riferiamo all'uscita della nuova console di casa Microsoft - per quello dovremo attendere le festività natalizie di quest'anno, quando la piattaforma farà il suo debutto sugli scaffali assieme alla rivale PS5 di Sony -, ma ad uno degli eventi videoludici più caldi dell'estate. Come ampiamente anticipato, oggi il colosso di Redmond terrà infatti un nuovo Xbox Games Showcase: come il nome lascia intendere, la compagnia metterà sul piatto tanti giochi destinati alla sua Xbox next-gen, esattamente come fatto da Sony all'inizio del mese con una kermesse digitale dedicata a molte delle produzioni che faranno capolino sul suo prossimo device. E se l'hype di ... Leggi su optimagazine

Eurogamer_it : #XboxGamesShowcase commentato in diretta dalle 16! Il grande evento sui videogiochi in arrivo su #XboxSeriesX - simoneperazzini : RT @xic_official: ??Sei pronto per l'evento più importante di Luglio??? ??Seguilo insieme a noi! ?Ore 18.00 Diretta Youtube e Twitch (anche… - N36volpe1973 : Qui potete seguire l'evento dal vivo di Xbox Series X - leganerd : Ninja Gaiden tornerà come esclusiva Xbox Series X? ? - N36volpe1973 : Altro passo falso di Xbox Series X all'evento di oggi i fan di xbox non vedranno Elden Ring - Molto probabilmente v… -