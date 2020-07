Daydreamer: Mediaset svela futuro della soap. Cosa accadrà a settembre (Di giovedì 23 luglio 2020) La serie tv turca Daydreamer – Le ali del sogno continua a catalizzare puntata dopo puntata l’attenzione del pubblico televisivo in questa calda estate 2020. I dati di ascolti registrati nelle ultime settimane superano il 20% di share, non facendo quindi rimpiangere i dai di ascolto di Uomini e Donne. Ma quale sarò il futuro … L'articolo Daydreamer: Mediaset svela futuro della soap. Cosa accadrà a settembre proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

