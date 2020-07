Covid, Speranza: “Possiamo contenere la possibile seconda ondata” (Di giovedì 23 luglio 2020) La seconda ondata è possibile ma non prevedibile. Ma può essere arginata se si lavora con attenzione. È questo il riassunto del pensiero del ministro della salute Roberto Speranza, che intervenuto a ‘24 mattino’ su Radio 24, ha parlato dell’emergenza Covid invitando a mantenere alto il livello di attenzione senza sfociare nella psicosi. “Questi mesi difficili, in cui i cittadini hanno imparato a combattere il coronavirus, ci hanno insegnato a tante cose – ha detto Speranza – E tra queste quella di essere molto determinati. Possiamo provare a contenere la seconda ondata se sapremo essere veloci e determinati nell’isolare i casi, individuare i focolai e contenerli immediatamente”. “Tre regole sono ... Leggi su italiasera

Agenzia_Ansa : Il #Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro #Speranza per la proroga al… - patriziagatto3 : RT @ChiodiDonatella: #COVID: #CONTE, AVVOCATO DEL POPOLO, SI SEGGA SUL BANCO DEGLI IMPUTATI Ma pure #Speranza. E tutti i luminari alla cor… - Toni03890305 : RT @ivocamic: Per #CONTE nessuna #SPARANZA INTERVENTI INADEGUATI E TARDIVI nonostante dal 31 gennaio ci fosse lo #statodiemergenza COVID #C… - Spenk78 : RT @ChiodiDonatella: #COVID: #CONTE, AVVOCATO DEL POPOLO, SI SEGGA SUL BANCO DEGLI IMPUTATI Ma pure #Speranza. E tutti i luminari alla cor… - Daniela19633 : RT @ChiodiDonatella: #COVID: #CONTE, AVVOCATO DEL POPOLO, SI SEGGA SUL BANCO DEGLI IMPUTATI Ma pure #Speranza. E tutti i luminari alla cor… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza

Tutti quelli con cui ho parlato non vedono l’ora di iniziare il 2021 e considerano la nuova stagione come una nuova speranza per il tennis a livello ... oltre un mese fa si era proclamata libera dal ...L'emergenza coronavirus ha messo in ginocchio il mercato delle crociere. E sul problema della ripartenza scende in campo Pasqualino Monti, presidente di quel sistema portuale che comprende Palermo, Te ...