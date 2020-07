Cassa integrazione e licenziamenti: si sta lavorando per prorogarli fino a fine anno (Di giovedì 23 luglio 2020) Inizialmente si era parlato di una proroga di ‘almeno’ te mesi ma, vista la situazione, e che i fondi europei non li avremo tra le mani prima del 2021, onde evitare ‘dure reazioni’ all’improvvisa escalation di disoccupazione che ne seguirebbe, il governo ha annunciato oggi che sta studiando una proroga – fino a fine anno – dei licenziamento, e gli ammortizzatori sociali, offrendo al contempo alle aziende uno sgravio occupazionale in caso rinunciassero alla cig e riassumessero i lavoratori. La Catalfo pensa a un nuovo blocco dei licenziamenti Oltretutto, stando a quanto riferito da fonti attendibili vicine alla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo (nella foto), sarebbe prossimo un nuovo blocco dei licenziamenti tuttavia, avrebbe affermato la ministra, ... Leggi su italiasera

