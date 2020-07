Cadavere ritrovato nel parcheggio dell’alberghiero. E’ un ragazzo (Di giovedì 23 luglio 2020) Il ritrovamento ha avuto luogo questa mattina intorno alle 5:30, quando il corpo è stato rinvenuto nei pressi dell’Istituto alberghiero Umberto Di Pasca, a Potenza. La vittima sarebbe un giovane. Si resta in attesa di ulteriori informazioni. Per quanto riguarda il motivo della morte, al momento gli agenti non escludono nessuna pista. Il corpo del … L'articolo Cadavere ritrovato nel parcheggio dell’alberghiero. E’ un ragazzo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

