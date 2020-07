Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan è cresciuta e debutta in tv: come è diventata (Di giovedì 23 luglio 2020) Arriverà a settembre la terza stagione della serie tv Baby, ispirata ai fatti di cronaca che riguardavano il giro di prostituzione minorile nel quartiere Parioli di Roma avvenuto qualche anno fa. E affronterà il momento più difficile: la scoperta della verità e il processo. Ogni personaggio, a partire da Chiara e Ludovica ovviamente, deve fare i conti con le proprie responsabilità. I genitori sembrano non capire bene quello che sta succedendo e non sanno come aiutare i propri figli. I ragazzi sono chiusi nei propri segreti e sempre più lontani dalle loro famiglie. Proprio ora che avrebbero bisogno del loro supporto, non riescono a fidarsi. La nuova stagione, sempre su Netflix, ritrova il cast di attori dei primi due capitoli. Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto ... Leggi su caffeinamagazine

