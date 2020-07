Utile semestrale in crescita per EFG (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'istituto che ha inglobato BSI punta a incrementare ulteriormente i profitti. Previste altre riduzioni dei costi. Leggi su media.tio.ch

Il gruppo bancario zurighese, che ha inglobato la luganese Bsi, ha realizzato un utile netto di 35 milioni di franchi Risultati in aumento nel primo semestre per Efg International: il gruppo bancario ...

Utile semestrale in crescita per EFG

ZURIGO - Risultati in aumento nel primo semestre per EFG International: il gruppo bancario zurighese che quattro anni or sono ha inglobato la luganese BSI ha realizzato un utile netto di 35 milioni di ...

