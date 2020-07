Testaccio, salvato dal linciaggio: aveva tentato di molestare una 19enne. Arrestato il dipendente di un supermercato. Aveva precedenti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nemmeno nei paesi più tribali si leggono certe notizie o, almeno, l’agghiacciante ‘disinvoltura’ con la quale certi balordi pensano di poter dare fondo ai loro peggiori istinti animaleschi, convinti di farla franca. Quanto accaduto ieri nel tardo pomeriggio del popolare – ed affollatissimo – quartiere romano di Testaccio ha infatti dell’incredibile. Testaccio, un pomeriggio di spesa come tanti Dopo aver effettuato la spesa, uscita dal supermarket una 19enne è stata seguita da un dipendente di 50 anni. Questi, dopo averla avvicinata è riuscito a ‘deviarla’ verso una stradina in quel momento vuota di passanti. Testaccio: la 19enne ‘aggredita’ dal folle maniaco Pochi istanti, quelli giusti per approfittare ... Leggi su italiasera

italiaserait : Testaccio, salvato dal linciaggio: aveva tentato di molestare una 19enne. Arrestato il dipendente di un supermercat… -

Ultime Notizie dalla rete : Testaccio salvato Testaccio, salvato dal linciaggio: aveva tentato di molestare una 19enne. Arrestato il dipendente di un supermercato. Aveva precedenti Italia Sera È lite su campo Testaccio: l'asse M5s-destra per strappare l'area al municipio Pd

Campo Testaccio deve rimanere al Comune. A dar manforte al M5s arriva anche la destra. Fratelli d'Italia firmerà la mozione dei grillini per chiedere che la competenza dell'area sportiva di via Nicola ...

Sputano sulle maniglie delle auto: l'ultima Covid-follia

È allarme a Roma per un “gioco” pericoloso di moda tra i giovani: sputare sulle maniglie delle automobili parcheggiate sprezzanti del rischio di contagio da coronavirus. Il gesto ha subito fatto scatt ...

Campo Testaccio deve rimanere al Comune. A dar manforte al M5s arriva anche la destra. Fratelli d'Italia firmerà la mozione dei grillini per chiedere che la competenza dell'area sportiva di via Nicola ...È allarme a Roma per un “gioco” pericoloso di moda tra i giovani: sputare sulle maniglie delle automobili parcheggiate sprezzanti del rischio di contagio da coronavirus. Il gesto ha subito fatto scatt ...