Tasse ad agosto con lo 0,40% in più, la scelta obbligata (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nel caos delle scadenze fiscali, molti i contribuenti a causa della crisi post lockdown hanno deciso di dribblare la scadenza di due giorni fa. Molti i contribuenti che erano nell’attesa di una proroga non arrivata, e preferiscono avere più tempo per effettuare i pagamenti, quindi, hanno scelto di rimandare il pagamento il 20 agosto pagamento anche con un surplus dello 0,40%. Sempre con la speranza di un ripensamento del Governo con un ulteriore proroga entro il 30 settembre 2020. Anche se è molto difficile che ciò avvenga. Tasse e ravvedimento operoso Alla fine molti contribuenti hanno scelto la strada del ravvedimento operoso saltando due appuntamenti fiscali facendo slittare il pagamento in un’altra data con una sanzione che comunque non è eccessiva. Questa è l’unica via al momento che ... Leggi su notizieora

