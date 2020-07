Spal-Roma 1-6, il tabellino (Di mercoledì 22 luglio 2020) FERRARA - Tutto facile per la Roma , che affonda una Spal già retrocessa e priva di qualsiasi stimolo: in vantaggio con Kalinic , gli uomini di Fonseca subiscono il pareggio di Cerri per poi dilagare ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : ULTIM'ORA ROMA ? Zaniolo non convocato da Fonseca per la sfida contro la Spal - ASRomaEN : ?? MATCHDAY ?? ?? SPAL ?? Paolo Mazza ? 21:45 (CEST) ?? Forza Roma! ?? #ASRoma #SPALRoma - OfficialASRoma : Contro la SPAL nel 2017 è arrivato il primo gol in giallorosso di @LorePelle7 ?? 10 curiosità in vista della sfida… - Asirikwa_R : RT @CarolRadull: FT Parma 2-1 Napoli Inter Milan 0-0 Fiorentina Lecce 3-1 Brescia Sampdoria 1-2 Genoa Spal 1-6 AS Roma Torino 1-1 Ver… - calciomercatoit : ?? #SerieA #Inter in bianco contro la #Fiorentina: la #Juventus domani con una vittoria ad Udine può festeggiare lo… -