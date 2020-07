Scollamento backcover Google Pixel 4: la batteria non sembra responsabile (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non c'è ancora traccia del Google Pixel 4a, ma si fanno avanti, in compenso, problemi piuttosto importanti per quanto riguarda i Google Pixel 4 e Pixel 4 XL. Come riportato su 'reddit', il difetto interessa la parte hardware in quanto la cover posteriore in vetro, in alcuni casi, appare addirittura sollevata dal resto dello chassis. Un distacco che va a concentrarsi fondamentalmente in un angolo della parte posteriore (quello destro soprattutto, ovvero sul versante opposto rispetto al comparto fotografico, anche se non escludiamo possa essere una semplice coincidenza). Alcuni utenti hanno provato ad azzardare qualche ipotesi che possa spiegare il problema, presumibilmente da imputare ai connettori, che potrebbero a propria volta comportare un guasto alla batteria. Sempre su ... Leggi su optimagazine

Se, per mille combinazioni, dovesse capitare anche a voi di notare uno scollamento della backcover in vetro dei vostri Google Pixel 4 e Pixel 4 XL seguite il consiglio del colosso di Mountain View ...

