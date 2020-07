Say Play, il tool per controllare i video con la voce (Di mercoledì 22 luglio 2020) Riprodurre un video , metterlo in pausa, farlo andare avanti veloce, tornare indietro a un determinato punto: con Say Play le clip di Youtube si possono controllare anche con la voce e i comandi ... Leggi su quotidiano

dchinellato : ???? Celtics say Kemba Walker is unlikely to play in the first scrimmage but continues to get better. “He’s pretty da… - KISSCHANNIE : PLS SAY SIKEEDJJDJSJSJSJSJSJS WHY HE PLAY THAT SONGGGGG - H_E_Alzayed : ? #NowPlaying “Time To Say Goodbye (Con Te Partirò)” by Sarah Brightman & Andrea Bocelli on #Anghami -

Ultime Notizie dalla rete : Say Play Say Play, il tool per controllare i video con la voce Quotidiano.net Say Play, il tool per controllare i video con la voce

Per scaricare sul pc questo strumento per usare i comandi vocali con i video di Youtube bisogna utilizzare il browser di Google. L’estensione, al momento, è infatti disponibile solo per Chrome. Instal ...

Per scaricare sul pc questo strumento per usare i comandi vocali con i video di Youtube bisogna utilizzare il browser di Google. L’estensione, al momento, è infatti disponibile solo per Chrome. Instal ...