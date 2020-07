Salvini contro i giallofucsia: “Conte per voi meglio del Papa”. Bagarre in Senato, interviene la Casellati (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug – Bagarre in Senato per l’informativa del premier sull’accordo sul Recovery fund raggiunto al Consigli Ue. Tra gli applausi della maggioranza giallofucsia e e le grida dell’opposizione – “Buffoni! Buffoni!” –, all’arrivo di Giuseppe Conte, la tensione è salita ulteriormente quando ha preso la parola Matteo Salvini. Come è noto, la Lega è l’unico partito che ha bocciato senza se e senza ma l’intesa Ue e l’operato di Conte (persino FdI ha optato per toni più morbidi, stavolta, dicendo che il premier è “si è battuto ed è uscito in piedi” dalla trattativa). Ebbene, i Senatori grillini e quelli dem hanno interrotto più volte il leader della Lega, ... Leggi su ilprimatonazionale

sentonyiwobi : Il 30 luglio il Senato voterà su un altro processo contro Matteo Salvini per la vicenda Open Arms: non si processan… - giornalettismo : Ricordate l'attacco di #Salvini contro #Orlando per il nubifragio di #Palermo? Bene, il leader della #Lega, ha sce… - LegaSalvini : ++ GIOVEDI' 30 LUGLIO IL SENATO VOTERÀ SU UN NUOVO PROCESSO CONTRO SALVINI PER IL NO ALLO SBARCO DELLA OPEN ARMS ++… - alex13609111 : RT @giornalettismo: Ricordate l'attacco di #Salvini contro #Orlando per il nubifragio di #Palermo? Bene, il leader della #Lega, ha scelto… - Leonard33968045 : RT @Libero_official: #PonteDiGenova, la stoccata di #Salvini contro #Toninelli in aula al #Senato: 'Ringraziarlo? No, è già in giro in mono… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini contro Assalto giallorosso in Aula contro Salvini. Casellati: "Serve rispetto" ilGiornale.it Coronavirus in Campania, il piano di De Luca: «180 mila tamponi per il personale scolastico»

«Ci stiamo preparando a 180.000 tamponi per tutto il personale scolastico. Non so che combinerà il ministero della pubblica istruzione, che dio ce la mandi buona». Lo ha detto il presidente della Regi ...

De Luca, nuova stoccata a Salvini: «Lo squinternato viene da Milano a fare razzismo da noi»

«Ogni tanto viene da Milano in Campania qualche squinternato che viene a fare un po’ di razzismo contro di noi, ma è aria fritta. La verità è che oggi i cittadini della Campania, del Cilento, di Napol ...

«Ci stiamo preparando a 180.000 tamponi per tutto il personale scolastico. Non so che combinerà il ministero della pubblica istruzione, che dio ce la mandi buona». Lo ha detto il presidente della Regi ...«Ogni tanto viene da Milano in Campania qualche squinternato che viene a fare un po’ di razzismo contro di noi, ma è aria fritta. La verità è che oggi i cittadini della Campania, del Cilento, di Napol ...