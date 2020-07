Salvini: “Conte meglio di Papa Francesco? Ditelo voi, io ho qualche critica a riguardo” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Se volete dire che Giuseppe Conte è migliore di Papa Francesco, Ditelo voi“. Dopo l’informativa del presidente del Consiglio sull’accordo raggiunto a Bruxelles sul Recovery Fund, Matteo Salvini attacca Giuseppe Conte durante il suo intervento al Senato. “Se noi abbiamo qualcosa da criticare, potremo criticarla in quest’aula visto che la cassa integrazione ancora non l’avete pagata? – si domanda il leader della Lega – Possiamo, sottovoce?“. “Salvini, parli con me. Non è possibile che non si possa esprimere il proprio pensiero. Adesso basta“, sbotta il presidente del Senato Elisabetta Casellati dopo numerose contestazioni e interruzioni durante l’intervento del leader della Lega. Leggi su sportface

AndreaScanzi : E anche per oggi le hai prese come se non ci fosse domani, #Salvini. Sei straordinario. Quante soddisfazioni che mi… - AndreaScanzi : L’esito della trattativa sul #RecoveryFund spiegato bene. #Conte #Salvini - AndreaScanzi : I sali agli “odiatori di professione” di Conte li portate voi? Sono un po’ preoccupato per la loro salute. Avete no… - AgnelloMistico : @antonio_bordin Lo stesso Presidente del Consiglio che è passato da Salvini al PD senza battere ciglio (come i Trad… - bettape : RT @laura_maffi: Salvini in Senato ha dato i numeri ha mischiato temi su temi. Confusione totale. È imbarazzante. Sta parlando di droghe, c… -

