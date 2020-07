“Pechino Express” passa dalla Rai a Sky, con un nuovo nome: “Pekin Express” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il meglio di Pechino Express in 20 foto sfoglia la gallery Pechino Express trasloca da Rai 2 a Sky dopo otto anni di successi. Si chiamerà Pekin Express, come il format originale belga-olandese diffuso in 16 paesi, ma non sappiamo se anche il conduttore Costantino della Gherardesca traslocherà in casa Sky. Che segua le orme della collega Adriana Volpe che ora conduce il programma Ogni mattina su Tv8? Staremo a vedere. Intanto ci si domanda come mai il secondo canale lasci andare uno dei programmi di maggior appeal del suo prime time, un prodotto che ha salvato gli ascolti di Rai 2 con risultati di grande ... Leggi su iodonna

