Parma-Napoli, Kulusevski: “D’Aversa è orgoglioso di noi” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “D’Aversa ci ha detto che è orgoglioso di noi. Mi trovo bene con lui. Abbiamo avuto poca fortuna nelle ultime partite e non meritavamo le recenti sconfitte. Vincere oggi era importante perché il lavoro paga sempre”. Queste le dichiarazioni di Dejan Kulusevski nel post partita di Parma-Napoli 2-1. Un rigore dell’ex Atalanta ha permesso ai padroni di casa di tornare alla vittoria dopo sette giornate: “Battere un rigore all’87’ non era facile, dedico il gol alla città”. Poi sul suo ruolo: “Posso giocare ovunque, dipende dal modulo della squadra”, ha concluso Kulusevski ai microfoni di Dazn. Leggi su sportface

