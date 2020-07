Parma Napoli 1-1 LIVE: Insigne e Fabian imprecisi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Allo Stadio Tardini, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Parma e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Tardini”, Parma e Napoli si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Napoli 1-1 MOVIOLA 68′ Tiro Fabian – Ancora Napoli alla conclusione questa volta con Fabian Ruiz: bel movimento dello spagnolo che si accentra, ma non inquadra la porta da fuori area. 67′ Tiro-cross di Insigne – Vince il contrasto, punta Kulusevski e cerca il secondo palo con il suo classico colpo ma non trova la porta. 52′ Gol e rigore per il ... Leggi su calcionews24

