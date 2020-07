No allo sbarco dei migranti, Salvini rischia un altro processo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Si tratta della vicenda della nave Open Arms. Il 30 luglio voterà sulla richiesta di autorizzazione a procedere. Se prevarrà il “si”, il leader leghista sarà processato. Sequestro di persona aggravato e rifiuto di atti d’ufficio: questi i reati per cui il leader della Lega Matteo Salvini potrebbe essere processato. Il 30 luglio l’Aula del … L'articolo No allo sbarco dei migranti, Salvini rischia un altro processo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Il 30 luglio l'Aula del Senato voterà sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo. Il leader della ...

