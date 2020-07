Monaco, ecco Kovac: «Chiedo scusa ma il mio francese…» – VIDEO (Di mercoledì 22 luglio 2020) Niko Kovac si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del Monaco: le sue parole Niko Kovac ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo allenatore del Monaco. Queste le parole del tecnico croato. «scusate, ma per oggi preferisco parlare in inglese. Non ho ancora molta confidenza con la lingua ma sono sicuro che presto provvederò e parlerò tranquillamente in francese. Ogni allenatore porta la propria filosofia, il suo modo di vedere il calcio. In passato ho allenato il Bayern Monaco e l’Eintracht Francoforte, due squadre con stili diversi. Dobbiamo adattarci, vedere com’è la squadra, i giocatori, e quindi sceglieremo le tattiche migliori». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Niko Kovac ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo allenatore del Monaco. Queste le parole del tecnico croato. «Scusate, ma per oggi preferisco parlare in inglese. Non ho ancora molta ...

