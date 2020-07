Milan, Scaroni felice per la conferma di Pioli: “si è comportato da gentleman nonostante fosse certo dell’addio” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Stefano Pioli rimarrà l’allenatore del Milan almeno fino al 2022, niente ribaltone dunque alla fine di questa stagione, con il club rossonero che ha deciso di abbandonare l’idea Rangnick e confermare il proprio allenatore. Pier Marco Tacca/Getty ImagesUna scelta spiegata ai canali ufficiali della società dal presidente Scaroni, contento di questa continuità: “sono molto contento di avere ancora Pioli, che ci ha portato un Milan così giovane, divertente e attivo, non può che farmi piacere. La continuità non puoi che farci bene. In Lega quando incontro chi lo ha avuto come allenatore nessuno ne parla male, anzi. Ha saputo costruirsi una credibilità e una stima nel mondo del calcio. Lo considero un vero ... Leggi su sportfair

Notiziedi_it : Milan, Scaroni: “Scelta eccellente tenere Pioli. Ora sotto con un altro obiettivo” - LordGalurd : RT @GabryHouse1: Dal 1973 il milan ha almeno 1 dirigente inquisito. Costanza sotterranea. #OptaSVittore #Scaroni - Mediagol : #Milan, #Scaroni su #Pioli: “Contento di averlo con noi. Grazie a lui fatti grandi progressi” - atmilan1899 : #Milan, #Scaroni: 'Scelta eccellente tenere #Pioli. Ora sotto con un altro obiettivo' - infoitsport : Milan, Scaroni: “Pioli? Continuità ci fa bene. Stadio tassello fondamentale” -