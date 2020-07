Mauro De Ieso “saluta” Annarita Russo: “Folgorata sulla via Napoli” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “In bocca al lupo ad Annarita Russo consigliere comunale eletta nella coalizione del sindaco Mastella dove oltre a Forza Italia dimentica che c’era l’Udc, all’epoca alleata di De Luca e del centrosinistra in Campania. La Russo, ex componente del gruppo Noi Sanniti per Mastella in cui era stata eletta, ex componente del gruppo Cittadini Protagonisti ed adesso entrata in Forza Italia come candidata alle elezioni regionali non ricorda bene i passaggi e soprattutto la coalizione del 2016”. Così Mauro De Ieso, responsabile Enti Locali di Noi Campani. “L’esordio – commenta De Ieso – non è stato dei migliori considerato che ha dichiarato di far parte di Forza Italia dal 2018 ... Leggi su anteprima24

