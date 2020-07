L’incendio di sterpaglie in via Castel di Guido (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un incendio di sterpaglie è divampato intorno alle 13.30 in via Castel di Guido all’altezza di via Corrado Barbagallo. Gli agenti hanno dovuto procedere alla chiusura della via e dei relativi svincoli a causa delle fiamme e del fumo che coinvolgono una vasta area. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia di Roma Capitale del XIII Gruppo Aurelio. Interessato dal rogo anche un capannone. Non risultano feriti. Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. È stata chiusa al traffico dalle 13.30 di oggi, a causa dell’incendio di sterpaglie, via Castel di Guido, a Roma. Le fiamme, sospinte dal vento, hanno rapidamente esteso il proprio raggio d’azione. Per evitare che l’incendio si avvicini alle ... Leggi su nextquotidiano

emergenzavvf : Terminato in serata l’intervento dei #vigilidelfuoco impegnati con un #Canadair e squadre a terra per spegnere un v… - emergenzavvf : Sotto controllo l’#incendio che dalle 13 di #oggi ha coinvolto una vasta area di sterpaglie nel quartiere Boccea a… - neXtquotidiano : L'incendio di sterpaglie in via #CasteldiGuido - GaIadhrim : Si sente a 20km di distanza. A Roma ormai c'è un incendio un giorno sì e l'altro pure due. Se non levano le sterpag… - danilo_VTRSP2 : RT @emergenzavvf: Terminato in serata l’intervento dei #vigilidelfuoco impegnati con un #Canadair e squadre a terra per spegnere un vasto #… -

