Lgbt | sul Comune di Prato sventolerà la bandiera arcobaleno

Indossare una maschera, sentirsi in pericolo, subire molestie, insulti o ricatti sul posto di lavoro per le persone LGBT+ è frequente

Prato, 22 luglio 2020 - Sventolerà domani, 23 luglio, dal palazzo comunale di Prato la bandiera arcobaleno, simbolo dei diritti Lgbt per sostenere il disegno legge Zan contro l'omotransfobia. Lo annun ...

81 Words, il co-creatore di “Pose” sviluppa una nuova serie su un momento storico per la comunità LGBT

In attesa di vedere la terza stagione di Pose, il suo co-creatore Steven Canals ha ufficializzato l’arrivo di un nuovo progetto televisivo a tinte LGBT. 81 Words, ispirato a un momento fondamentale ne ...

