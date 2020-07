“Lasciatemi qui, vi prego…”. Luciana Littizzetto lo dice chiaramente. E ‘accanto’ a lei ecco chi spunta (Di mercoledì 22 luglio 2020) La sua ironia è in grado di farci sorridere continuamente: che sia in tv o in radio poco conta, Luciana Littizzetto è una forza della natura in grado di tirarci fuori una risata anche nelle peggiori situazioni. Amata, criticata e seguita da anni, l’attrice, comica e conduttrice è sempre un vulcano e in pausa dal lavoro accanto al giornalista e conduttore Fabio Fazio ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza. In queste ore è sbarca in Salento annunciandolo con un post: “Lasciatemi qui”, è l’appello ai fan. Dopo aver fatto tappa a Lecce e Santa Maria di Leuca, la sua vacanza rilassante nella nostra terra continua tra le meraviglie della Terra d’Otranto. Le foto della Lucianina nazionale stanno già facendo il giro del web. Tra i tag delle foto compare quello di Andrea Azalone, ... Leggi su caffeinamagazine

