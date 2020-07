Juve, -4, punti, dallo scudetto. Sarri:'Le critiche? Probabilmente sto sui c... a qualcuno' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nessun pit stop per Cristiano Ronaldo, che giovedì sera, ore 19.30, guiderà la Juventus in casa dell'Udinese. 'Cristiano mi ha appena detto che si sente benissimo - garantisce Sarri -. Ha capacità non ... Leggi su leggo

forumJuventus : ??????FINISCE QUI #JuveLazio 2-1! La Juve si prende i 3 punti in questo incontro importante e si mantiene a +8 in cima… - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte al Mapei Stadium! Prendiamoci questi tre punti IMPORTANTISSIMI ?? #FinoAllaFine Live match… - a_franchetti : @Alenize82 Gli avversari sono in condizione imbarazzante per tutti, eppure gli altri non hanno fatto gli stessi pun… - LaStampa : Giovedì i bianconeri possono vincere lo scudetto a Udine e il tecnico si sfoga: «Probabilmente sto sui co***i a qua… - SardiniaPost : Domani all‘Olimpico (inizio alle 21.45) gli uomini di Zenga proveranno a cercare punti e impresa trovandosi davanti… -