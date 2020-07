Justice League: la versione di Zack Snyder potrebbe durare più di 214 minuti (Di mercoledì 22 luglio 2020) La tanto attesa versione di Justice League firmata Zack Snyder arriverà il prossimo anno e, come afferma lo stesso regista, potrebbe avere una durata molto, molto lunga. La trepidazione è molta, i fan del DC Universe cominciano a scalpitare e Zack Snyder continua a dare anticipazioni sulla sua versione di Justice League, il famigerato Snyder Cut, che arriverà l'anno prossimo su HBO Max e che, probabilmente, avrà un lunga durata, forse più di 214 minuti. Dopo anni di petizioni firmate dai fan, Justice League versione Snyder Cut sta per arrivare, e Zack ... Leggi su movieplayer

Il regista Zack Snyder ha parlato dei suoi piani per il personaggio di Superman nella Snyder Cut di Justice League, spiegando che si sente responsabile per aver finalmente portato l'Uomo d'Acciaio al ...La tanto attesa versione di Justice League firmata Zack Snyder arriverà il prossimo anno e, come afferma lo stesso regista, potrebbe avere una durata molto, molto lunga. NOTIZIA di ILARIA SCOGNAMIGLIO ...