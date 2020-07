Incredibile, rigore inventato da Giua e il Parma firma il 2-1 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Incredibile, ancora lui. Dopo il primo rigore generosissimo dell'1-0, l'arbitro Giua - già sospeso dopo Napoli-Lecce per un rigore su Milik non assegnato, ha premiato il tuffo di Kulusevski che attende Koulibaly e poi si lascia cadere. Leggi su tuttonapoli

Imeon050597 : RT @Gianlucaimpa: Tuffo di #kukusevski , rigore ! Incredibile , la Juve ha fatto un grande acquisto #parmanapoli - Pupo051 : RT @Gianlucaimpa: Tuffo di #kukusevski , rigore ! Incredibile , la Juve ha fatto un grande acquisto #parmanapoli - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 VIDEO – Parma-Napoli, goal di Kulusevski su un altro calcio di rigore d… - anysuig : Per un rigore che ci hanno dato a favore ne hanno inventati due contro incredibile - tuttonapoli : Incredibile, rigore inventato da Giua e il Parma firma il 2-1 -

