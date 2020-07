Incidente Alex Zanardi, il figlio Niccolò: “Mio padre ce la farà, non è più in pericolo di vita. Un giorno lo racconterà ai miei figli” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Papà ce la farà, sono sicuro. Ce la farà anche questa volta. E un giorno ne parleremo. La racconterà a me e la racconterà anche ai miei figli. Sono fiducioso e lo è anche la mamma“: lo ha dichiarato, in un’intervista al Corriere della Sera, il figlio di Alex Zanardi, Niccolò. Il campione è stato trasferito ieri al centro di riabilitazione “Villa Beretta”. Niccolò ha confermato che Alex Zanardi “non è più in pericolo di vita, ed è già molto, ma ha davanti a sé un percorso ancora lunghissimo, e lo sappiamo, siamo preparati. Siamo anche contenti perché il suo recupero è stato molto ... Leggi su meteoweb.eu

