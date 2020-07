Graduatorie provinciali e supplenze, ecco come e quando fare domanda (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ieri il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il Decreto dipartimentale 858 e l’avviso ufficiale con cui si da il via alla possibilità, per centinaia di migliaia di insegnanti precari, di presentare la domanda per entrare nelle Graduatorie provinciali. A partire dalle ore 15 di oggi, fino alle ore 23:59 del prossimo 6 agosto, quindi, inizia la procedura per l’inserimento nelle Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze. Ovviamente, saranno richiesti alcuni requisiti fondamentali come le credenziali SPID. Vediamo nel dettaglio come poter presentare la domanda. Graduatorie provinciali e supplenze, come fare ... Leggi su urbanpost

AzzolinaLucia : Ci siamo. Da domani partono le domande per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Quelle che… - MIsocialTW : #GraduatorieProvinciali per le #Supplenze. Via libera alla procedura completamente digitalizzata. Iscrizioni aper… - orizzontescuola : Graduatorie provinciali GPS seconda fascia (ex terza fascia): da 12 a 29 punti per la laurea. Più 4 per la lode [TA… - unipait : Graduatorie Provinciali #Scuola. Al via oggi le domande per le #Supplenze. Ecco le novità, il decreto #MIUR e com… - stecos57 : RT @AzzolinaLucia: Ci siamo. Da domani partono le domande per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Quelle che serv… -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie provinciali Graduatorie provinciali per le supplenze, Anief: domande dei precari da domani al 6 agosto Orizzonte Scuola Graduatorie provinciali e supplenze, ecco come e quando fare domanda

Gli aspiranti potranno richiedere di partecipare alla procedura solamente in un’unica provincia, e l’inserimento delle domande avverrà per via telematica. A partire da quest’anno, infatti, la procedur ...

Scuola. Graduatorie Provinciali: Ecco come fare domanda per le Supplenze

Al via la procedura per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di istituto per le Supplenze. Gli aspiranti potranno presentare domanda a partire dalle ore 15.00 di oggi, mercoledì 22 luglio 202 ...

Gli aspiranti potranno richiedere di partecipare alla procedura solamente in un’unica provincia, e l’inserimento delle domande avverrà per via telematica. A partire da quest’anno, infatti, la procedur ...Al via la procedura per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di istituto per le Supplenze. Gli aspiranti potranno presentare domanda a partire dalle ore 15.00 di oggi, mercoledì 22 luglio 202 ...