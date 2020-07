Ghost of Tsushima e gli haiku composti dai giocatori: hanno un senso? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Quando Jin Sakai non combatte gli invasori in Ghost of Tsushima, preferisce sedersi a contemplare il panorama e a comporre degli haiku. L'isola è infatti disseminata da punti panoramici che ospitano un minigioco che consente di comporre gli haiku, questi piccoli componimenti poetici composti da tre versi. Ma a quanto pare sfortunatamente gli haiku composti dai giocatori non sembrano catturare la vera essenza di questa tecnica.A dichiararlo è Jim Kacian, fondatore e direttore della Fondazione haiku. Kacian, che ha letteralmente scritto il libro sull'haiku in lingua inglese e gestisce la prestigiosa casa editrice Red Moon Press, ha letto, scritto e studiato quest'arte per 35 anni. Messo di fronte ad alcuni ... Leggi su eurogamer

