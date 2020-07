Emanuela Folliero 55 anni? Al mare mostra tutto: non è possibile che abbia un corpo così (Di mercoledì 22 luglio 2020) Emanuela Folliero è sempre stata una scintillante vamp nell’anima, ma prima del suo rinomato successo ha dovuto lavorare sodo per guadagnarsi da vivere e rincorrere il suo sogno. Lo ha rivelato lei stessa tempo fa, durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Per guadagnare qualche soldino facevo cose strane. Pattinavo per strada distribuendo volantini. Partivo da piazzale Loreto e arrivavo al Duomo. Anche quattro volte al giorno”. Poco dopo quel periodo però è arrivata l’opportunità di presentarsi ad un provino per Rete 4. Stavano cercando una giovane di talento che potesse sostituire l’annunciatrice Cinzia Lenzi ed Emanuela Folliero venne promossa a pieni voti, dando inizio alla sua lunga carriera televisiva. Insieme ai tanti impegni sul ... Leggi su tuttivip

ConteRetweet : @barone_rotto Non vedo l'ora. Spero ci sia anche un ruolo femminile per Emanuela Folliero, la più amata da Nobili! - zazoomblog : Emanuela Folliero: la scollatura in spiaggia fa impazzire i suoi follower! - #Emanuela #Folliero: #scollatura - ConteRetweet : Apprezzare Emanuela Folliero e rivendicarlo con orgoglio. Viva Italia Viva, viva la sessualità. - Giorgio_Perozzi : @ConteRetweet Stavolta Emanuela Folliero --> Una stolta, lieve. Le ama 'l foro. PS: Ogni riferimento a fatti e per… - ConteRetweet : @Giorgio_Perozzi Stavolta Emanuela Folliero. -

Ultime Notizie dalla rete : Emanuela Folliero Emanuela Folliero 55 anni? Al mare mostra tutto: non è possibile che abbia un corpo così TuttiVip Finale Ligure, luogo del cuore per Emanuela Folliero

Fa invidia anche alle ventenni il fisico statuario della storica annunciatrice Mediaset Emanuela Folliero, con un semplicissimo costume arancione sui social ha fatto impazzire i fan e rimbalza da inte ...

Patrizia Rossetti: 'Il GF Vip non mi voleva, poi ho detto di no io'

Patrizia Rossetti ha fatto sapere di aver provato a partecipare al Grande Fratello Vip facendo ben tre provini, ma di non essere stata scelta e di aver poi deciso di abbandonare il progetto di prender ...

Fa invidia anche alle ventenni il fisico statuario della storica annunciatrice Mediaset Emanuela Folliero, con un semplicissimo costume arancione sui social ha fatto impazzire i fan e rimbalza da inte ...Patrizia Rossetti ha fatto sapere di aver provato a partecipare al Grande Fratello Vip facendo ben tre provini, ma di non essere stata scelta e di aver poi deciso di abbandonare il progetto di prender ...