È una femminuccia! Gioia immensa per l’attrice, mamma per la terza volta (Di mercoledì 22 luglio 2020) mamma per la terza volta! Gioia immensa per l’attrice, che pochi giorni fa ha dato alla luce la sua terzogenita, frutto dell’amore con il marito, sposato nel 2008 a Ravello, sulla Costiera Amalfitana. La nuova arrivata in famiglia, un’altra bambina dopo una femminuccia e un maschietto (Kenzie Lynn nata nel 2013 e Hutton, classe 2015) si chiama Mayzel ed è stata presentata su Instagram con una serie di scatti dolcissimi. Da sola, con tutta la famiglia e con i fratelli. Tra l’altro anche Mayzel, come Kenzie Lynn e Hutton, ha già un profilo social con migliaia di follower gestito dalla mamma. Che è Beverley Mitchell, l’attrice statunitense nata il 22 gennaio 1981 e nota al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Lucy Camden nella serie ... Leggi su caffeinamagazine

